Lange Jojo (84) kondigt pensioen aan: "Ik heb de kracht en de goesting niet meer om op te treden"

Eén van zijn grootste hits had Lange Jojo in 1985 met het nummer "Anderlecht Champion", geschreven voor zijn favoriete voetbalploeg RSC Anderlecht. De tekst "Olé olé olé" gevolgd door "We are the champions" is sindsdien wereldberoemd en wordt nog steeds meegezongen in voetbalstadions in binnen- en buitenland. Voor het WK voetbal in Mexico in 1986 paste hij het lied aan voor de Rode Duivels. Ook nu volgt Lange Jojo de nationale voetbalploeg tijdens het Europees Kampioenschap. "We hebben een heel sterke ploeg. We halen zeker de finale. Volgens mij gaan we zelfs kampioen worden", klinkt het trots.