Lokeren stelt plannen voor nieuw zwembad voor

Door de afbraak van het huidige bad moeten de scholen vanaf de krokusvakantie volgend jaar een andere oplossing zoeken voor het schoolzwemmen. Ook de duik- en zwemclub weten dat ze gedurende twee jaar een oplossing zullen moeten zoeken. “Voor de Lokerse Feesten is er geen probleem" zegt burgemeerster Filip Antheunis (Open VLD) "Ze weten dat er tijdens de bouw een klein probleem zal zijn, maar daar nemen we als stad onze verantwoordelijkheid in. Achteraf zullen ze zelfs meer ruimte te beschikking hebben."