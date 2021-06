Man uit Knokke-Heist vrijgesproken voor het beschadigen van 60 auto's

De politie van Damme/Knokke-Heist kreeg tussen 2017 en 2019 66 meldingen van beschadigde wagens. Het ging telkens om wagens van toeristen, al dan niet met een buitenlandse nummerplaat, die foutgeparkeerd stonden. 2 jaar later legde een dashcam vast hoe de verdachte vanop zijn elektrische fiets de achterruit van een Roemeens voertuig ingooide.

De man bekende dat hij verschillende banden plat had platgestoken met een priem en autoruiten met een metalen voorwerp had ingegooid. Hij deed dat uit frustratie, omdat er heel wat foutparkeerders waren in zijn buurt. Hij meldde dat verschillende keren aan de politie, maar toen die niets ondernam, sloegen zijn stoppen door.

De man werd op het moment van de feiten door de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar verklaard en daarom nu vrijgesproken. Ondertussen werd de man behandeld in een psychiatrische instelling en is hij volgens zijn advocaat weer de oude. Hij moet wel zo'n 2.500 euro aan schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers.