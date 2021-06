Stad Gent informeert mensen met beperking hoe ze zonder hindernissen het centrum kunnen bezoeken

Bij de brochure zit ook een wandelroute die zo weinig mogelijk hindernissen bevat. De kasseien in de binnenstad zijn vaak een probleem voor mensen in een rolstoel of met een looprek. In de toekomst wordt daarom gekeken of die nog vlakker kunnen worden aangelegd.

Er werd zowel aan mensen in een rolstoel, als mensen met een visuele beperking gevraagd om alle informatie in de brochure uit te testen. Steven is één van hen. Hij zit in een rolstoel, en is blij met de brochure. "Het biedt een duidelijk overzicht van een mooie wandeling door het centrum, waarvan je op voorhand weet dat er geen drempels gaan zijn."