Minister Ben Weyts (N-VA) stelt loopbanen voor op bedrijventerrein Sint-Niklaas: "Fitte werknemers zijn belangrijk"

In Sint-Niklaas zijn door de stad, Sport Vlaanderen en minister van Sport Ben Weyts (N-VA) loopbanen voorgesteld. Het zijn uitgestippelde routes voor wie in de industriezone werkt en bijvoorbeeld over de middag even wil joggen of wandelen. De loopbanen bestaan uit 1 of meerdere lussen. Ze vertrekken altijd aan een bedrijf of op een bedrijventerrein. Een startbord geeft aan hoe de route eruitziet en hoe lang ze is. Alle routes en lussen zijn aangegeven met een aparte kleur.