25 gezinnen in Roeselare mogen geen groenten uit eigen moestuin eten: "We zijn aan het onderzoeken of er in hun grond PFOS zit"

De inwoners zullen eerstdaags een brief ontvangen met wat ze voorlopig niet meer mogen doen om er zeker van te zijn dat ze geen resten van de gevaarlijke chemische stof PFOS binnenkrijgen. "Die gezinnen moeten het eten van eieren van eigen kippen en gekweekte groenten uit eigen moestuin vermijden. Maar gebruiken ook best geen eigen grondwater om een zwembadje mee te vullen voor de kinderen in de tuin. Specifiek gaat het onder meer over de gezinnen, die wonen binnen de perimeter van 100 meter rond de brandweerkazerne aan het station in het centrum van Roeselare", zegt schepen van Omgevingsvergunningen en Stadsontwikkeling Nathalie Muylle (CD&V).

De stad Roeselare is volop bezig met een onderzoek om te controleren of er wel degelijk sprake is van PFOS-vervuiling. Dit is nog niet zeker, maar de stad neemt deze maatregelen uit voorzorg. De gezinnen kunnen dus ook een bezoekje verwachten voor een staalafname van de bodem voor verder onderzoek.