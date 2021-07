"Nietspad" tussen Kinrooi en Neeroeteren wordt fietspad

Brouns hoopt binnen een of twee jaar een fietspad te zien op de drukke steenweg. "Omdat de straat door een natuurgebied loopt, moet er eerst een studie komen met een beoordeling over de impact van die infrastructuur op de natuur", vertelt Brouns. "Daarna moeten ook enkele onteigingen van landbouwgrond en natuurgebied gedaan worden en dan kunnen we het fietspad in twee fases aanleggen. We beginnen waarschijnlijk met een fietspad van Kinrooi tot aan de toeristische fietsroute. Later kan het fietspad tot in Neeroeteren aangelegd worden."