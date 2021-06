Nog steeds stank van rottend vlees in Gentse haven, 2 weken na brand bij vleesbedrijf is afval nog niet weg

Bij het bedrijf ligt nog altijd 2.000 ton afval. Dat moest eigenlijk tegen gisteren opgeruimd zijn, maar dat is niet gelukt. Hilton Foods werkt volgens De Clercq nochtans goed mee, want er is al 700 ton afval verwerkt. En er is maar 1 bedrijf dat het vlees kan opruimen en dat is afvalbedrijf Indaver uit Antwerpen. "Het probleem is dat het geen zuiver dierlijk afval is, maar dat het verwerkt is met andere materialen. Het is te nat om via de reguliere afvalstroom te verwerken. En het bedrijf geeft maximaal voorrang aan de verwerking van dit materiaal."