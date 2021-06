Noodvaccinatiecentrum voor dak- en thuislozen in Heilig-Hart-van-Jezuskerk in Antwerpen: "Ze willen zich ook beschermd voelen"

Dak- en thuislozen en mensen zonder wettige verblijfplaats kunnen zich in Antwerpen laten vaccineren in de Heilig-Hart-van-Jezuskerk. Daar richtte eerstelijnszone Antwerpen Oost een noodvaccinatiecentrum in, samen met de stad Antwerpen, het bisdom en Dokters van de Wereld. "We wilden een plek dichtbij huis. De kerk is ideaal want ze is al gekend voor haar daklozenwerking", zegt stafmedewerkster van de eerstelijnszone Kathleen Debruyne.