Onderzoek van laatstejaarsstudent aan UGent toont aan: Gent telt evenveel bomen als mensen

Bomen zijn belangrijk voor het milieu omdat ze CO2 opnemen. Al denkt Meert dat er nog steeds te weinig zijn als ook de klimaatopwarming in Gent aangepakt moet worden. "Voorlopig is het een druppel op een hete plaat. De nadruk zal in de toekomst toch moeten liggen op de vermindering van CO2 uitstoot van onder meer industrie en huishoudens."

Het aanplanten van veel extra bomen zal weinig veranderen volgens de student. "Bomen aanplanten is sowieso goed, maar het zal nooit volstaan. Zelfs niet als we heel Gent volplanten. De koolstof die de bomen opnemen, compenseert niet voor wat Gent alleen op een jaar uitstoot. Er is trouwens ook weinig tot geen plaats meer voor nieuwe bomen in de stad."