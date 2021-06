Onthaalmoeder uit Torhout krijgt 1 jaar cel met uitstel voor kindermishandeling in Lichtervelde

Een onthaalmoeder (57) uit Torhout heeft van de Brugse strafrechter 1 jaar cel met uitstel gekregen voor het mishandelen van 4 baby's en peuters. Ze werd ook veroordeeld voor slagen en verwondingen aan nog 2 andere kinderen.

In 2018 stapte een ex-werkneemster van de kinderopvang 't Paddestoeltje in Lichtervelde naar de politie. Ze was niet te spreken over de gang van zaken in de crèche en overhandigde een video aan de inspecteur. Haar bazin ging volgens de vrouw volledig over de schreef. Zo ging ze nogal ruw om met baby's en peuters; ze dwong hen om te eten tot kokhalzen toe, gaf kinderen de verkeerde medicatie of voeding, beet 1 kind in de arm en zette een ander kindje in de gietende regen buiten in zijn onderhemd.

Na die ene klacht kwamen er nog heel wat klachten binnen van ouders, die dit bevestigden. De ouders van 3 kinderen stelden zich burgerlijke partij tegen de onthaalmoeder. Maar de vrouw zelf zei dat ze onschuldig was en dat ze haar eigen, niet-traditionele opvoedkundige visie had. De ouders van de kinderen reageerden vol ongeloof en spreken over een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin en pedagogisch inzicht.

De onthaalmoeder kreeg van de Brugse strafrechter 1 jaar cel met uitstel en moet ook meer dan 3.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Kind en Gezin trok de vergunning van de onthaalmoeder ondertussen al in. Volgens haar advocaat wordt haar crèche op donderdag 1 juli volledig overgenomen.