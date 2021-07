Oostende gaat deze zomer strenger reageren op sluikstorten: "Indien nodig, delen we GAS-boetes uit"

Deze zomer zullen strandmanagers en politieagenten in Oostende strenger toezien en optreden tegen sluikstorters. Ze zullen de mensen erop aanspreken, maar er worden ook 6 GAS-ambtenaren in burger aangesteld om op de drukke momenten het strand te controleren en de vervuilers op heterdaad te betrappen.

Maxim Donck, schepen van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) en Samenleven (N-VA) vindt dat er genoeg gewaarschuwd werd. "We hebben veel mensen proberen te sensibiliseren en vaak preventief gewerkt, maar nu is dat voorbij. Vanaf nu komen er handhavingsacties. De 6 GAS-ambtenaren zullen in burger rondlopen, want zodra mensen iemand in uniform zien, gaan ze zich aanpassen en kunnen we het sluikstorten niet voldoende vaststellen."

Kevin Pierloot, oprichter van vzw Proper Strand Lopers in Oostende, is blij met de extra initiatieven: "Het strand van Oostende is één van de properste van onze kust en die voorbeeldfunctie willen we houden. Tijdens de drukkere periodes in de zomer rapen we met een twintigtal vrijwilligers over een afstand van 500 meter voldoende afval op om een strandcabine te vullen. Daarom gaan we nu ook meer samenwerken met partners, zoals het North Seal Team en jongerenverenigingen om het strand proper te houden."