Oud-president Zuma van Zuid-Afrika krijgt 15 maanden cel voor minachting van justitie

In Zuid-Afrika is oud-president Jacob Zuma veroordeeld tot 15 maanden cel, omdat hij weigerde om voor de rechter te verschijnen. Maandenlang werd een proces over fraude uitgesteld, omdat Zuma niet kwam opdagen. Pas in mei dit jaar was hij wel aanwezig. Maar de rechter oordeelt nu dat Zuma schuldig is aan minachting van justitie.