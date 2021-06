Parkeersysteem in Leuven wordt volledig digitaal: parkeertickets verdwijnen

"Je zal je nummerplaat moeten opgeven als je betaalt en je gegevens komen in een gedigitaliseerd systeem terecht", vertelt Dessers. "De parkeerwachter kan via dat systeem zien of je betaald hebt. Ook het bewonersparkeren of mensen die recht hebben op een mindervalide parkeerplaats zullen in het systeem opgenomen worden. Bij elke wagen kan je dus aan de hand van de nummerplaat zien of die een geldig parkeerbewijs heeft of niet."