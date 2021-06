Mensen met beperking met hoge zorgnood krijgen sneller financiële hulp: "Binnen 18 maanden persoonsvolgend budget"

De Vlaamse regering heeft de intentie om de wachtlijsten zo snel mogelijk in te korten, maar daarvoor is er nood aan veel geld. De regering heeft nu beslist om in de eerste plaats te focussen op Prioriteitengroep 1. Door sneller dan gepland geld vrij te maken (eerder beloofd geld dat over de hele regeerperiode gespreid zou worden, zal dit jaar al geïnvesteerd worden), zullen 2.690 mensen in Prioriteitengroep 1 van wie de budgetaanvraag eind vorig jaar is goedgekeurd of in behandeling was, binnen de 18 maanden hun persoonsvolgend budget krijgen.

Ook wie de komende maanden of jaren op de wachtlijst in Prioriteitengroep 1 terechtkomt, zal binnen de 18 maanden na goedkeuring dat budget kunnen krijgen, belooft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Nu is de wachttijd 3 jaar of langer.

Mensen met een beperking met heel dringende nood aan zorg, krijgen op die manier perspectief op snellere financiële hulp dan nu het geval is. Of de wachtlijsten op die manier snel ingekort zullen worden, zal nog moeten blijken. Elk jaar komen er naar schatting 1.000 mensen bij in Prioriteitengroep 1. Om ook hen sneller een persoonsvolgend budget te geven, zal extra geld nodig zijn. Minister Beke maakt zich sterk dat dat geld er ook komt.

