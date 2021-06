Peuter (2) valt in Schelde in Antwerpen, vader springt haar achterna: "Ik zag twee kleine schoentjes dobberen"

Het afgelopen weekend is een peuter van twee jaar in de Schelde gevallen toen ze met haar vader de veerboot naar Linkeroever zou nemen. Het kind viel tussen de boot en het ponton in het water. De vader, Hin Njoo, is zijn dochter achterna gesprongen en heeft haar op het nippertje kunnen redden. "Er moet iets veranderen, anders gaat dit opnieuw gebeuren", reageert hij op Radio 2 Antwerpen.