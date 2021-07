Peer brengt grondwaterwinningen in kaart na PFOS-vervuiling op vliegbasis Kleine-Brogel

Inwoners van Peer in een straal van 1 km rond de vervuilde plaats in Kleine-Brogel worden de komende weken aangeschreven met de vraag of ze zelf grondwater winnen. Zo worden alle winningen door de stad opgelijst. "We hebben uiteraard zicht op de vergunde grondwaterwinningen, maar heel wat particuliere grondwaterwinningen zijn nooit gemeld geweest”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V).