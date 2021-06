Protest tegen zwemzone aan Leuvense vaartkom houdt aan: "Overlast en te weinig participatie"

In een reactie laat burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) weten dat er wel degelijk burgerparticipatie is. "De burgerjury is een uniek project, waar participatie-experts uit het buitenland applaus voor geven", reageerde hij. "Wat betreft de hangjongeren: daar doen we al heel veel voor, en we zullen nog extra inspanningen leveren. Maar het is belangrijk dat we de overlast bestrijden, niet de jongeren zelf."