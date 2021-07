Puurs-Sint-Amands plant grootse heraanleg van Scheldekaai: "Nog meer kunnen genieten van natuur en cultuur"

De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft een masterplan voorgesteld waarin het onder meer de heraanleg van de Scheldekaai bekendmaakt. De Schelde staat centraal in het plan, maar er is ook veel aandacht voor de zones errond. Zo komen er verschillende projecten om de woonkern te verbeteren. "We willen het belevings- en ontmoetingselement nog meer versterken", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).