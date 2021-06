Sint-Pieters-Leeuw gaat nog meer trajectcontroles doen

De politie van Sint-Pieters-Leeuw is blij dat de gemeente extra ANPR-camera's gaat plaatsen voor trajectcontroles, want de politie kan die camera's ook gebruiken voor andere doeleinden. "ANPR-camera's gebruiken we niet alleen voor de verkeersveiligheid en om de snelheid te meten", zegt Anneleen Adang van de politie van Sint-Pieters-Leeuw. "Het is ook een instrument om de criminaliteit te bestrijden. De beelden kunnen nuttig zijn voor onderzoek en opsporing, bijvoorbeeld als we onderzoek doen naar gestolen nummerplaten of gestolen voertuigen. En we kunnen op die beelden ook zien waar een verdacht voertuig zich bevond op welk tijdstip."