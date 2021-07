STEM-Academie in Beringen en Lummen brengt Bionics4Education

Het Spectrumcollege heeft een erkenning gekregen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Bedoeling is om zo STEM - wetenschap, technologie, ontwerp en toegepaste wiskunde - te promoten. "We willen ons richten op alle kinderen van 12 tot 14 jaar uit Beringen en Lummen", zegt directeur Erik Vranken. Er komen activiteiten op verschillende plaatsen. Zo komt het sport- en legokamp terug op de campus in Beringen in samenwerking met de stad Beringen.