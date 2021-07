Tankwagen met gevaarlijke stoffen gekanteld op oprit E313 in Beringen: "Tank is niet gescheurd"

De oprit van Paal (Beringen) in de richting van Hasselt is afgesloten door een ongeluk met een tankwagen. De tankwagen reed tegen de geluidsmuur en kantelde. De tank bevat vloeibare plastic, maar is niet gescheurd. Wel is er een lek aan de motor. Daarom is de brandweer ter plaatse met absorberende doeken en korrels en moeten hijskranen de tankwagen opnieuw recht trekken.