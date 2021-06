Test- en triagecentrum Mortsel volgeboekt door reizigers: "Mensen met symptomen en risicocontacten vallen uit de boot"

In het testcentrum hoopten ze de stijging te kunnen opvangen met de hulp van andere centra. "Naburige testcentra zijn specifiek opgestart met het oog op de zomervakantie", zegt Verdurme. "Het zou beter zijn voor ons als reizigers zich bijvoorbeeld laten testen in Traveltest in het UZA in Edegem. Daar zullen ze sneller en beter geholpen kunnen worden."