Toerisme Vlaanderen koopt kasteel van Leut: "Een operatie kus me wakker"

Maar eerst moet het mooie kasteel nog gerestaureerd worden. Directeur van Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde: "Het is een beetje zoals de schone slaapster, er ligt wat stof op, hier en daar moet het wat liefde krijgen, het is eigenlijk een operatie 'kus me wakker' en daarmee beginnen we vandaag."

De Wilde is al enkele keren door het kasteel kunnen lopen. "Ik zie dan bepaalde dingen die hier aanwezig waren toen het echtpaar Vilain XIIII hier woonde, maar ik zie ook kinderbedjes van de toenmalige materniteit, die vertellen ook een stuk van het verhaal van het kasteel." Het is dus nog niet duidelijk wat er met de bijgebouwde vleugel gaat gebeuren waar onder meer het ziekenhuis en later een rusthuis gevestigd waren.

