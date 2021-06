Van post-its tot mondmaskers: dit is 3M, de Amerikaanse chemiereus met fabriek in Zwijndrecht

Het is Richard Purdy, een milieuspecialist van 3M, die in maart 1999 de kat de bel aanbindt. Purdy is op dat moment bij de Amerikaanse hoofdzetel van het bedrijf verantwoordelijk voor het in kaart brengen van mogelijke gezondheidsrisico’s van PFOS. Hij geeft aan dat intern al langer bekend is dat de stof schadelijk is, maar dat hij langs alle kanten tegengewerkt wordt. In een vernietigende ontslagbrief noemt Purdy de top van het bedrijf "onethisch" en zegt hij dat ze "zich meer zorgen maken over afzetmarkten, aansprakelijkheid en imago dan over het milieu".