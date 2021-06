Verbod op blote bovenlijven en bikini's in het stadscentrum van Blankenberge

"Wie dan toch in zwemkledij in de stad rond loopt, zal eerst een waarschuwing krijgen", vertelt burgemeester Daphné Dumery (N-VA) aan Radio 2 West-Vlaanderen. "De politie zal kunnen optreden wanneer mensen overlast veroorzaken wanneer ze in strandkledij door het centrum flaneren en in winkels binnenstappen. We hebben het dan natuurlijk niet enkel over het onblote bovenlijf. Er zijn ook mensen die het normaal vinden om nog snel voor ze de trein nemen een duikje te nemen in de zee en dan kletsnat door het centrum te wandelen en op de trein te stappen. Dat willen we verhinderen."

David Dehenauw, Radio 2 weerman én inwoner van Blankenberge, heeft begrip voor de nieuwe regel. "Het is niet moeilijk om eventjes een T-shirt aan te trekken wanneer je door de straat loopt. Ook al zullen er mensen zijn, die het niet met mij eens zijn, voor mij is dit een logische beslissing."