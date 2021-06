Wellicht dan toch geen derde prik nodig: "Immuunrespons voor lange tijd erg hoog na twee prikken met Pfizer of Moderna"

De onderzoekers hebben een tijdlang een groep patiënten grondig opgevolgd na hun vaccinaties met Pfizer en Moderna. Er werden onder meer biopsies gedaan van de lymfeknopen in de oksel. "Je wordt gevaccineerd in de bovenarm waarna je immuunsysteem in actie komt", legt Neyts uit. "Een aantal van die immuuncellen gaan zich nestelen in de lymfeknopen en zichzelf daar trainen."