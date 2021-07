Met Werchter Parklife start "festivalzomer light": veel arena's met Belgische acts én het Covid Safe Ticket 

Vanaf volgende week zijn er ook concerten in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke, daar krijg je Vlaamse artiesten die begeleid worden door het orkest Antwerp Philharmonic Orchestra. Later deze maand vinden er ook concerten plaats in de nieuw opgetrokken Cristal Open Air-tentconstructie achter het station van Aarschot.



En vanaf eind juli komt er ook een nieuwe arena aan het Atomium in Brussel: Arena5. Deze locatie laat in juli 2.000 mensen toe, maar kan daarna evolueren tot een plek waar 7.500 muziekliefhebbers tegelijkertijd terechtkunnen. Daar zijn trouwens voorzichtig ook al enkele buitenlandse artiesten zoals bijvoorbeeld de Britse band Morcheeba geprogrammeerd. Op dit project komt ook wel kritiek omdat het volgens de organisatoren van Couleur Café zonder overleg met andere Brusselse partners opgezet is. De Arena5 ligt vlak naast het Ossegempark waar in normale omstandigheden Couleur Café plaatsvindt. Dit jaar annuleerde het festival zelf omdat het eind juni ook nog te vroeg in het seizoen viel, maar vooral vanaf 2022 verwachten zij concurrentie omdat de programmatoren in dezelfde muzikale vijver vissen en er in Brussel-ook in de zomer- al een groot concertaanbod is.