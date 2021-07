Wevelgem pakt uit met 2 skeelerroutes van 5 en van 13 kilometer

Door de coronacrisis zijn meer mensen buiten gaan sporten. En dat houdt voorlopig aan, ook al zijn de sportcentra weer open. Het inspireerde de gemeente Wevelgem om 2 skeelerroutes te ontwerpen, één van 5 kilometer en één van 13 kilometer.

Schepen van Sport Geert Breughe: "Ik was al een paar keer mensen op skeelers tegengekomen tijdens fietstochtjes en zo is het idee ontstaan: zou het niet leuk zijn om voor die mensen een parcours uit te tekenen dat leuk is maar ook veilig? Want je kan natuurlijk niet zo maar overal skeeleren. Er moet voldoende ruimte zijn en het wegdek moet effen zijn. Op kasseistenen skeeleren, dat lukt niet."