Zijn katten aanhankelijker geworden tijdens de lockdown?

Uit een analyse van de antwoorden bleek dat eigenaars die al slechtere scores op het vlak van geestelijke gezondheid hadden voor de lockdown, minder negatieve veranderingen rapporteerden in het gedrag en het welzijn van hun gezelschapsdieren. Eigenaars die echter sinds de lockdown slechtere scores hadden behaald, meldden meer veranderingen, zowel positieve als negatieve.



"Onze bevindingen wijzen erop dat een mindere geestelijke gezondheid de aandacht die men heeft voor zijn gezelschapsdier zou kunnen doen toenemen, en empathische betrokkenheid kan het rapporteren van elke verandering in het gedrag en welzijn van het dier, zowel positief als negatief, bevorderen", zei doctor Emily Shoesmith, een van de auteurs en een onderzoeker in de Mental Health and Addiction Research Group van de University of York.

"De geestelijke gezondheid van de eigenaar heeft een onmiskenbaar effect op het welzijn en het gedrag van het gezelschapsdier en is duidelijk iets waar we rekening moeten mee houden als we uitzoeken wat het beste is voor de dieren waar we voor zorgen", zei professor Mills.

De studie van onderzoekers van het University College London en Queen's University Belfast onder leiding van onderzoekers van de University of York en de University of Lincoln is gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health. Bronnen: de studie en een persbericht van de University of Lincoln.