Bijna 170.000 mensen wachtten vorig jaar op een sociale woning, "maar stijging wachtlijst neemt af"

Maar volgens Diependaele ligt die stijging in de lijn van de verwachtingen. “De cijfers zijn geen verrassing. In 2013 zijn de inkomensvoorwaarden om een beroep te mogen doen op een sociale woning aangepast en sindsdien weten we dat dat stelselmatig stijgt.”

Diependaele maakt zich sterk dat de stijging stilaan begint af te vlakken. “Tot 2018 was dat nog 18 procent, in 2019 ging het over 14 procent en vandaag gaan we naar 10 procent. Dus de stijging is dalende.”