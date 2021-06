Door computerfout krijgen 2.000 15-jarigen per ongeluk al uitnodiging voor vaccin, vooral in Gent en Hasselt

Gemaakte afspraken worden nu geannuleerd, zegt Moonens. "Het probleem is dat we die uitnodigingen gisteren hebben verstuurd en die al zijn aangekomen. We hebben geen digitale gegevens om ze te contacteren, maar we vragen aan de vaccinatiecentra om die mensen in te lichten wanneer ze komen opdagen om te zeggen dat er een vergissing is gebeurd."

De helft van de foute uitnodigingen gebeurde in Gent. Daar vraagt het vaccinatiecentrum aan 15-jarigen om hun uitnodiging te negeren. "Ze zijn helaas medisch minderjarig, dus ze moeten voorlopig eerst toestemming krijgen van hun ouders voor ze een uitnodiging krijgen. Binnenkort zullen ze een echte uitnodiging krijgen, maar daarvoor is het nog wachten op de beslissing van de regering. Dan zullen ze weten wanneer zij aan de beurt zijn", zegt coördinator Freija De Smet daar nog over.