5 ton vis zwemt visvijver uit in Genk door overvloedige regen: "In 5 minuten tijd stond het hier blank"

Op de vijver stond zo'n 10 tot 12 ton vis, de helft daarvan is de Stiemervallei in gezwommen. "Die hebben vrij spel, we zijn ze kwijt." Volgens Wilisqui zijn alle vissen in de vijver en daarbuiten ten dode opgeschreven: "Ze zwemmen nu in vervuild water, het is eerder een modderpoel dan een vijver en het ruikt hier ook naar mazout. Die beesten zijn gewend om in optimaal water te zwemmen."