Antwerpse douaniers voeren actie in de haven: "De besparingen maken de dienst kapot"

De douaniers vragen al langer om extra personeel, betere pensioenvoorwaarden en een eerlijker loon. Na eerdere acties kwam het tot overleg met de minister, maar dat draaide volgens de vakbond op niets uit. Vooral aan het personeelstekort moet iets gedaan worden volgens Lippens. "Het tekort is zo omvangrijk dat het zorgt voor problemen met shiftregelingen. Er is geen extra personeel om problemen op te vangen. Verschillende kantoren worden gesloten of samengevoegd omdat er niemand is om ze te bemannen. Die afbouw maakt het voor de douaniers onmogelijk om hun taken op een goede manier uit te voeren."