IN BEELD - Belgische fotograaf Bart Heynen toont het alledaagse leven van homovaders en hun kinderen

Heynen, die in New York woont, begon aan het project toen hij bij gebrek aan rolmodellen op zoek ging naar andere homo-ouders. Hij vond ze over het hele land. Sinds het homohuwelijk legaal werd in de Verenigde Staten in 2015, heeft er een heuse babyboom in de homogemeenschap plaatsgevonden, via adoptie of via eiceldonoren en draagmoeders. "Gaandeweg werd dit project iets meer", vertelt hij tegen Het Nieuwsblad. "Het werd een manier om te tonen dat een gezin mogelijk is voor iedereen die ervan droomt."