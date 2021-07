Zo goed als iedereen kent de provinciale domeinen in Vlaanderen

Vlaanderen telt 56 provinciale domeinen, waarvan er 20 in West-Vlaanderen liggen. “Dat is historisch gegroeid, het totale aanbod aan natuurgebieden in onze provincie is erg klein. Het Agentschap Natuur & Bos heeft bij ons maar 8.000 hectare in beheer, in vergelijking met bijvoorbeeld Limburg is dat een peulschil. Met die provinciale domeinen hebben we er voor gezorgd dat er voldoende natuur in de buurt ligt van alle West-Vlamingen”, zegt Jurgen Vanlerberghe (Vooruit), gedeputeerde van West-Vlaanderen.

Limburg bengelt met 3 provinciale domeinen onderaan het lijstje. “Maar wij hebben met Bokrijk misschien wel het meeste bekende domein in Vlaanderen”, zegt Gert Nulens, directeur van het provinciaal domein Dommelhof. “Bokrijk springt er natuurlijk uit als groot openluchtmuseum, maar het is ook een prachtig domein waar je kan fietsen of wandelen.”