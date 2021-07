Bloed geven in het borstelmuseum van Izegem: Rode Kruis lokt donoren door in te zamelen op bijzondere locaties

De bloedvoorraad is te laag en daarom gaat Rode Kruis Vlaanderen op zoek naar donoren die het nuttige aan het aangename willen koppelen. Tot eind september komen er inzamelingen op bijzondere plekken in Vlaanderen. In West-Vlaanderen gaat het onder meer om het cultuurcentrum de Grote Post in Oostende en het schoenen- en borstelmuseum Eperon D'or in Izegem.

"De inzamelingen daar vinden plaats op een vaste datum", vertelt Jan Poté van Rode Kruis Vlaanderen. "Voor Izegem is dat 16 augustus, voor Oostende 25 augustus. Wie bloed geeft, mag daarna de erfgoedlocatie bezoeken. Er is telkens plek voor een 100-tal mensen. We hopen dat al die plaatsen ingevuld raken."

Bloed geven op zo'n erfgoedsite is wel verplicht op afspraak. Meer info vind je hier.