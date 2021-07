Cambio autodelen in Antwerpen viert 15e verjaardag: "Onze meeste gebruikers hebben geen eigen wagen"

Cambio is 15 jaar geleden gestart met autodelen in Antwerpen. Naar aanleiding van die verjaardag is daar vanmiddag de 250e wagen in gebruik genomen. Cambio is actief in 50 steden en gemeenten in Vlaanderen maar is het meest populair in Antwerpen, met meer dan 6.000 gebruikers. Dat zijn mensen die geen eigen auto willen kopen, wegens te duur of te weinig verplaatsingen. Autodelen is milieu- en budgetvriendlijk.