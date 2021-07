School in Ieper start crowdfunding voor zoontje van overleden papa: "We willen iets terugdoen voor Thijs en zijn gezin"

De echtgenote en het zoontje van Thijs zijn bang dat ze het huis, waar ze samen hun droomthuis van maakten, niet zullen kunnen houden door de lening die nu plots met één loon afbetaald moet worden. "De familie had wel een schuldsaldoverzekering, maar die is vervallen. Voor deze situatie had het gezin het al financieel moeilijk. Door de zorgen voor het zoontje kon de moeder maar deeltijds gaan werken. Wij willen hen nu graag ondersteunen met alle kleine beetjes die we kunnen vinden. Via de crowdfunding "Het huis van Thijs" kunnen mensen geld doneren aan Inge en Noah", zegt Barbara.

"De crowdfunding is pas gisterenochtend gestart, maar ondertussen zitten we al 6.600 euro. We hopen dat er nog wat bijkomt. We hebben bewust geen streefbedrag op de crowdfunding geplaatst, omdat we hen blij willen maken met iedere donatie die binnenkomt."

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be. Nood aan een gesprek? Dan kan u 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. U kan ook chatten via www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.