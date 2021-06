Sekswerker Hot Marijke uit Knokke-Heist geeft cursus naakt schilderen op 10e editie Kamping Kitsch Club

Het schilderen op zich was voor Hot Marijke helemaal niet zo moeilijk. "Vroeger op school was ik altijd goed in tekenkunsten en dat heb ik ook zo gehouden. Het lichaam schilderen gaat zeer vlot, maar het gezicht is het moeilijkste. Dat is moeilijk om mooi op beeld te brengen, omdat daar heel veel expressie in zit."

"Op Kamping Kitsch Club ga ik tijdens de workshop naakt schilderen eerst een woordje uitleg geven over hoe je iemand moet portretteren. Daarna ga ik zelf model staan en kunnen de bezoekers mij schilderen. Ik ga die werken ook achteraf beoordelen en het mooiste kunstwerk zal een verrassing krijgen. Dat zal natuurlijk allemaal gebeuren in een afgesloten ruimte", lacht Hot Marijke.