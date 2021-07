Deze zomer ontdek je elk weekend een nieuwe fietsroute in Brussel

"Tijdens de lockdown hebben we gemerkt dat veel Brusselaars de fiets herontdekt hebben", vertelt Sofie Walschap van Brussel Mobiliteit. "En daarom willen we deze zomer nog meer inzetten op fietsen. Elk weekend gaan we een andere fietsroute promoten. We hebben rond Brussel de vorm van een bloem getekend waarvan de hoofdstad het hart is. En elk weekend kan je een andere lus volgen, bijvoorbeeld richting Leuven, Aalst of La Hulpe."