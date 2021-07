Dit verandert er op 1 juli: online aankopen bij webwinkels buiten EU wordt duurder, erven van vrienden wordt goedkoper 

Het coronacertificaat is al sinds midden juni beschikbaar in ons land, maar het is pas vanaf vandaag dat het geldig wordt in alle EU-landen. Het zogenoemde EU Digital COVID Certificate is intussen al een tiental dagen beschikbaar via verschillende platformen van de Belgische overheid, zoals de app CovidSafeBE, mijngezondheid.be of andere regionale websites zoals mijnburgerprofiel.be.