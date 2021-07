Limburg heeft een droogtecoördinator: "Wateroverlast en droogte gaan hand in hand"

De afgelopen jaren worden maanden van droogte afgewisseld met wateroverlast en overstromingen. "Droogte en wateroverlast gaan dan ook hand in hand", zegt Limburgs droogtecoördinator Nathalie Leynen. "In België is alles zo gemaakt dat water snel afgevoerd wordt. Beken en grachten worden rechtgetrokken en ingebuisd waardoor het water onmiddellijk naar de laagst gelegen gebieden vloeit. Zo is er geen tijd om rustig in de grond te trekken en krijg je overstromingen."

Beluister hier het volledige gesprek met droogtecoördinator Nathalie Leynen: