Directeur 3M herhaalt standpunt over PFOS: "Na 20 jaar onderzoek besluiten we dat er geen impact is op gezondheid" 

De vervuiling door de chemische fabriek 3M in Zwijndrecht kwam opnieuw aan het licht door de graafwerken in het kader van de Oosterweelverbinding. In de grond op de werf werden hoge concentraties van de chemische stof PFOS gevonden, wat allerlei gezondheidsklachten, zoals kanker, kan veroorzaken.

Hoewel het probleem al jaren bekend was, werden recent pas eerste maatregelen genomen. Op verschillende plekken wordt het eten van eieren van eigen kippen afgeraden, zwangere vrouwen en kinderen moeten ook oppassen met groenten uit de eigen tuin.

In het Vlaams Parlement is een parlementaire onderzoekscommissie opgericht die moet uitzoeken wie wat wanneer wist en of er fouten zijn gebeurd.

Meer informatie over PFOS (of PFAS) vind je in dit bericht.