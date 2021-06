Einde van kooitijdperk voor legkippen: Europese Commissie wil kooien voor landbouwdieren verbieden

Het is niet zo bekend, maar burgers kunnen de Europese Commissie via een Europees burgerinitiatief onder druk zetten om actie te ondernemen. Zodra burgers erin slagen om minstens 1 miljoen handtekeningen in te zamelen in minstens 7 lidstaten, moet de Europese Commissie antwoorden op hun vraag. In 2018 begon zo het "End the cage age" burgerinitiatief. In oktober vorig jaar werd het afgesloten: er waren net geen 1,4 miljoen handtekeningen ingezameld in alle EU-lidstaten, van burgers die verbod eisten van kooien voor landbouwdieren zoals legkippen, konijnen, eenden, ganzen, zeugen of kalfjes. Het was daarna wachten op het antwoord van de Europese Commissie, en dat kwam vanmiddag. Tijdens een persconferentie kondigde Europees Commissaris voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides aan dat ze positief antwoordt op het burgerinitiatief. De Commissie gaat een wetsvoorstel maken om kooien voor landbouwdieren te verbieden. Zo'n verbod is goed voor het dierenwelzijn, maar ook voor de voedselkwaliteit, aldus de commissaris.

Bekijk hier een fragment van de persconferentie van EU-commissaris Kyriakides: