Ezels en paard gered van overstroming in Herne

In Herne is een grote reddingsoperatie opgezet voor vier ezels en een paard. De dieren stonden op een wei die helemaal was ondergelopen. De brandweerzone Vlaams-Brabant West, werklieden van de gemeente en de politie kwamen ter plaatse om te helpen bij de evacuatie. Ze gingen samen aan de slag om hen te evacueren. Dat is allemaal vlot verlopen en de ezels en het paard staan nu rustig te grazen op een hoger gelegen wei.

Tot grote opluchting van eigenaar Steven De Vry : “Gelukkig stond de weide nog niet helemaal onder water. 's Nachts had ik al telefoon gekregen van de gemeente. Het overstromingsgebied in Sint-Pieters-Kapelle begon over te lopen en uit het verleden weten we dat dit ook bij mij problemen kan geven. Mijn weide ligt ook naast de rivier de Mark. Zo'n overstroming is hier wel al eens voorgevallen, maar nu was het toch al een hele tijd geleden.