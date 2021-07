Gedicht van Start je Dag-presentator Dennis van den Buijs geëerd in Heist: "U bent niet van Heist, maar klinkt als een echte Kempenaar"

Bij zijn afscheid als presentator van Start je Dag bij Radio 2 Antwerpen werd Dennis van den Buijs op een speciale manier gehuldigd. Op 28 januari besloot Dennis de cultuurraad van Heist-op-den-Berg beet te nemen. Hij deed zich voor als een dichter en stelde zich kandidaat om 'Dichter van de Nete' of dorpsdichter te worden. Het foptelefoontje krijgt nu een staartje. "Onze cultuurraad vond de wijze waarop Dennis met taal goochelde ronduit virtuoos. We willen het gedicht dan ook een permanent plekje geven in ons Cultureel Centrum", vertelt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) in Start je Dag.