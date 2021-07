Geen uitstel voor grote werken op N70 in Oostakker, waar de 16-jarige Nikita 3 jaar geleden verongelukte

"De procedure is vermeden omdat er overlegd is met de zaakvoerder", zegt Jef Schoenmakers van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We zijn aan de bezorgdheden van de zaakvoerder tegemoet gekomen door de plannen hier en daar een beetje aan te passen. Er komt dus gelukkig geen uitstel van de werken, want die vrees was er wel. Het is van belang het kruispunt zo snel mogelijk veiliger te maken, zodat het risico op nog meer dodelijke ongevallen zo klein mogelijk wordt. Eind deze zomer starten de voorbereidende werken: het verleggen van de nutsleidingen. Maar omdat die meestal in bermen en onder fietspaden liggen, zal de hinder voor het verkeer minimaal zijn. Het kan zijn dat fietspaden deels verplaatst worden naar de rijweg, en om dat veilig te houden zal er wat minder plaats zijn voor de auto’s."

