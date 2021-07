Gent overweegt fiscale vrijstelling voor taxisector die zwaar te lijden had onder de lockdowns

Abdel is zelfstandig taxichauffeur, heeft dus een eenmanszaak, maar hij heeft er nog een job naast, als leerkracht in een school. "En dat was mijn redding", zo zegt hij. "Want tijdens de lockdowns waren er zo goed als geen ritten. De horeca was dicht, het nachtleven lag stil, net als culturele activiteiten. Ook de toeristen waren weg. Alles is nu wel wat aan het verbeteren, maar het zal nog even duren vóór alles weer wat normaal is. Voor een zelfstandig taxichauffeur met bijberoep, zoals ik, is die maatregel zeker welkom, maar is het vooral een bonus: iets wat ik dan niet moet betalen. Voor taxibedrijven met veel auto’s, kan dat toch wel een groot verschil zijn."