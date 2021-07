Grobbendonk zet psychologe in op plekken waar jongeren samenkomen: "We willen jongeren de juiste hulp geven in deze lastige tijd"

De psychologe komt twee dagen per week naar het skatepark van Grobbendonk maar ook naar andere plekken in de gemeente waar veel jongeren samenkomen. "We hebben gemerkt dat jongeren het vaak moeilijk hadden de afgelopen maanden en hun verhaal wel eens kwijt willen. Ze zaten vaak alleen, terwijl jongeren toch groepsmensen zijn", vertelt schepen Brent Wouters (GiB). "De psychologe gaat onder meer polsen naar de noden van de jongeren. Het kan gaan om een individueel gesprek of een groepsactiviteit."